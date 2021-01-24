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Gündem Azez'de Mehmetçik'i hedef alan 7 terörist öldürüldü
Gündem

Azez'de Mehmetçik'i hedef alan 7 terörist öldürüldü

Azez'de Türk askerine taciz atışında bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 11:01:00 -
Azez'de Mehmetçik'i hedef alan 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG’li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'li 7 terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevziler de imha edildi"

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