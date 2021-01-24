Azez'de Mehmetçik'i hedef alan 7 terörist öldürüldü
Azez'de Türk askerine taciz atışında bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG’li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
"Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'li 7 terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevziler de imha edildi"