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Azez'de Mehmetçik'e hain saldırı! 1 şehit ve 4 yaralı var

Suriye'nin Azez kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne, PKK ve PYD'li teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

09 Haziran 2019 Pazar 15:00
Azez'de Mehmetçik'e hain saldırı! 1 şehit ve 4 yaralı var

TSK'nın Suriyenin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine, PKK/YPG'li teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TSK'nın sınırda ve Suriye'de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

 

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 15:00
  1. Kilis
  2. Suriye
  3. Azez
  4. terör saldırısı
  5. Şehit ve yaralılar var

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