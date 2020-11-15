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Gündem Azerin'in hayali gerçek oldu! “Karabağ zaferi altın harflerle yazılacak”
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Azerin'in hayali gerçek oldu! “Karabağ zaferi altın harflerle yazılacak”

TRT’de “Çırpınırdı Karadeniz” marşını söylerken son dizesinde, “Azerbaycan bayrağını Karabağ’da asacağız” diyen Azerbaycanlı Sanatçı Azerin, Dağlık Karabağ’da elde edilen zaferin hem Azerbaycan hem de Türkiye adına tarihe altın harflerle yazılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 11:03:00 -
Azerin'in hayali gerçek oldu! “Karabağ zaferi altın harflerle yazılacak”

Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi’ni ziyaret eden Azerin’i, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar ve Azerbaycanlı öğrenciler karşıladı. Burada konuşan Azerin, “Elde edilen bu zafer hem Azerbaycan’ın hem de Türkiye’nindir. Biz her zaman bir olacağız. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yıllardır çıktığı bütün kürsülerde Azerbaycan’ın derdini ve Karabağ’ın Azerbaycan’ın olduğunu söylemesi zaten tarihidir ve dünyada eşi benzeri olmayan desteğin göstergesidir” dedi.

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