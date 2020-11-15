Azerin'in hayali gerçek oldu! “Karabağ zaferi altın harflerle yazılacak”

Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi’ni ziyaret eden Azerin’i, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar ve Azerbaycanlı öğrenciler karşıladı. Burada konuşan Azerin, “Elde edilen bu zafer hem Azerbaycan’ın hem de Türkiye’nindir. Biz her zaman bir olacağız. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yıllardır çıktığı bütün kürsülerde Azerbaycan’ın derdini ve Karabağ’ın Azerbaycan’ın olduğunu söylemesi zaten tarihidir ve dünyada eşi benzeri olmayan desteğin göstergesidir” dedi.