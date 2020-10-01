  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Azerin'den canlı yayında ayar! Ahmet Hakan ne yapacağını şaşırdı
Medya

Azerin'den canlı yayında ayar! Ahmet Hakan ne yapacağını şaşırdı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına görüntülü olarak bağlanan sanatçı Azerin, programda kendisi için yazılan alt yazıya tepki gösterdi. O anlarda Ahmet Hakan ne yapacağını bilemedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:17:00 - 2020-10-01 13:19:49

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programının bu haftaki konukları, Hakan Bayrakçı, Mehmet Metiner, Nazif Okumuş ve Çırpınırdı Karadeniz şarkısı ile hemen hemen herkesin bildiği sanatçı Azerin oldu. Programa video konferans yöntemiyle katılan Azerin'in canlı yayında verdiği ayar ise gündem oldu.

"Ben Azerbaycan Türküyüm"

Çırpınırdı Karadeniz şarkısı ile herkesin bildiği sanatçı Azerin, CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, kendisini Azeri sanatçı olarak tanıtan CNN Türk'e ayar verdi. Alt yazıda kendisi için 'Azeri sanatçı' yazılmasına tepki gösteren Azerin, "İsmimin altında Azeri Sanatçı diye bir yazı gördüm. Ben Azeri Sanatçı değilim. Ben Azerbaycan Türküyüm. Bana Azerbaycanlı diyebilirsiniz. Ama Azeri demeyin bana!" dedi. O anlarda Ahmet Hakan ise ne yapacağını şaşırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'
Gündem

Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'

Stratejist Kaan Sarıaydın, Türkiye'nin yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile çatışmaya gireceğini açıkladı.
Esed ailesine kötü haber
Dünya

Esed ailesine kötü haber

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beşşar Esed rejimine finansal destek veren ve iş yapan kurum ve bu faaliyetlerde rol alan bireylerin yaptı..
ABD'den Avrupa'nın göbeğindeki ülkeye milyar dolarlık silah satışı
Dünya

ABD'den Avrupa'nın göbeğindeki ülkeye milyar dolarlık silah satışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'ye 16 milyar 232 milyon dolarlık F-35, F/A-18E/F Super Hornet ve Patriot hava..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay