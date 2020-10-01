Azerin'den canlı yayında ayar! Ahmet Hakan ne yapacağını şaşırdı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programının bu haftaki konukları, Hakan Bayrakçı, Mehmet Metiner, Nazif Okumuş ve Çırpınırdı Karadeniz şarkısı ile hemen hemen herkesin bildiği sanatçı Azerin oldu. Programa video konferans yöntemiyle katılan Azerin'in canlı yayında verdiği ayar ise gündem oldu.

"Ben Azerbaycan Türküyüm"

Çırpınırdı Karadeniz şarkısı ile herkesin bildiği sanatçı Azerin, CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, kendisini Azeri sanatçı olarak tanıtan CNN Türk'e ayar verdi. Alt yazıda kendisi için 'Azeri sanatçı' yazılmasına tepki gösteren Azerin, "İsmimin altında Azeri Sanatçı diye bir yazı gördüm. Ben Azeri Sanatçı değilim. Ben Azerbaycan Türküyüm. Bana Azerbaycanlı diyebilirsiniz. Ama Azeri demeyin bana!" dedi. O anlarda Ahmet Hakan ise ne yapacağını şaşırdı.