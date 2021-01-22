Azeriler, Kanlı Ocak kurbanlarını anıyor
Azerbaycan’da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe “Kanlı Ocak” olarak geçen 20 Ocak Katliamı’nın kurbanları yâd ediliyor.
Azerbaycanlılar, 1990’da yaşanan katliamda hayatını kaybedenleri anmak için Bakü Şehitler Hiyabanı’na akın etti. Koronavirüs tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen ziyaretlerde mezarlara kırmızı karanfiller bırakıldı, şehitler için dualar edildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşi Mihriban Aliyeva ile Şehitler Hiyabanı’ndaki törene katıldı.
Azeriler, Ocak 1990’da Ermenilerin toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepki için Bakü’deki Azadlık Meydanında toplanırken 26 bin Rus askeri baskın yapıp 147 sivili katletti.