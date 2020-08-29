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Gündem Azeri vekil Akit’e konuştu: Ermenistan ordusu rezil durumda
Gündem

Azeri vekil Akit’e konuştu: Ermenistan ordusu rezil durumda

Azerbaycan-Ermenistan gerilimini Akit’e anlatan Azerbaycanlı milletvekili Aziz Alekberli, Ermenistan ordusunun rezil bir durumda olduğunu ifade ederek, Ermeniler tarafından yapılan provokasyonların karşılığı olacağının altını çizdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 09:46:00 -
Azeri vekil Akit’e konuştu: Ermenistan ordusu rezil durumda

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Sözlerinde, “Bu provoke girişimlerini onlar gerekli darbe alıncaya kadar sürdüreceklerdir” diyen Azerbaycanlı milletvekili Aziz Alekberli, “Ermenistan silahlı birliklerinin temas hattının Goranboy bölgesi yönünde sabotaj grubunun Azerbaycan mevzilerine sızma girişiminde bulunması Ermenilerin Tovuz’da yaşadıkları yenilgiyi örtbas etme niyetinden başka bir şey değildir. Gelişen olaylar Ermenilerin artık sağlam düşünme yetilerini kaybetmelerinin açık kanıtıdır. Ermenilerin yarın ya da öbür gün bölgede gerilimi tırmandırmayacakları da belli değil. Genelde, böyle durumlarda geri püskürtüldükten sonra kısa süreliğine bile olsa kendilerine geliyorlar. Düşünüyorum ki, bu provoke girişimlerini onlar gerekli darbe alıncaya kadar sürdüreceklerdir. Bu ölümcül darbeyi ise mutlaka alacaklardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” şeklinde konuştu.

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