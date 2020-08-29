Azeri vekil Akit’e konuştu: Ermenistan ordusu rezil durumda

Hasan Eğrigöz Ankara

Sözlerinde, “Bu provoke girişimlerini onlar gerekli darbe alıncaya kadar sürdüreceklerdir” diyen Azerbaycanlı milletvekili Aziz Alekberli, “Ermenistan silahlı birliklerinin temas hattının Goranboy bölgesi yönünde sabotaj grubunun Azerbaycan mevzilerine sızma girişiminde bulunması Ermenilerin Tovuz’da yaşadıkları yenilgiyi örtbas etme niyetinden başka bir şey değildir. Gelişen olaylar Ermenilerin artık sağlam düşünme yetilerini kaybetmelerinin açık kanıtıdır. Ermenilerin yarın ya da öbür gün bölgede gerilimi tırmandırmayacakları da belli değil. Genelde, böyle durumlarda geri püskürtüldükten sonra kısa süreliğine bile olsa kendilerine geliyorlar. Düşünüyorum ki, bu provoke girişimlerini onlar gerekli darbe alıncaya kadar sürdüreceklerdir. Bu ölümcül darbeyi ise mutlaka alacaklardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” şeklinde konuştu.