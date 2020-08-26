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Gündem Azeri gençler seslerini dünyaya duyuracak
Gündem

Azeri gençler seslerini dünyaya duyuracak

Batı Azerbaycan Topluluğu Gençler Birliği, gençlerin gelişimi ve tarihsel gerçeklerin dünya kamuoyuna ulaştırılması ve faaliyetlerde bulunması adına çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 09:57:00 -
Azeri gençler seslerini dünyaya duyuracak

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Batı Azerbaycan Topluluğu Gençler Birliği Başkanı Namık Muradov, yaptığı açıklamada, karşılarında duran zorlu sürecin farkında olduklarını, buna rağmen bu yolda şerefle hizmet edeceklerini söyledi. Ermenistan’ın tacizlerine de değinen Muradov, şöyle devam etti:

“Ermeniler BATI’yla soykırım uyguluyor”

‘‘Batı Azerbaycan Topluluğu Başkanlığının tavsiyelerine uygun olarak artık Birliğin yönetim kurulunu oluşturduk. Birkaç önemli projelerimiz var. Durmadan çalışıyoruz ve çözüm üretmek için kafa yoruyoruz.

Projeler genel itibariyle Karabağ ve Batı Azerbaycan ile ilgili gerçeklerin gün yüzüne çıkarılması ve basın yayın, medya aracılığıyla tüm dünyaya ulaştırılması amacını gütmektedir. Hiç kuşkusuz, Batı Azerbaycan’ın Türk toprakları olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama barbar Ermeniler bölgede çıkarları olan devletlerin de desteğiyle halkımıza karşı soykırım uygulamış, onları kendi öz topraklarından göçe zorlamış ve topraklarımızı işgal etmeyi başarmışlardır. İşte biz buna dur demek için bir aradayız ve bir arada da olacağız."


Yeni Akit Gazetesi
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