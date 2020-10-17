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Dünya Azerbaycanlıların canları umurlarında değil! Ermenistan’ın katliamlarına yönelik büyük rezillik
Dünya

Azerbaycanlıların canları umurlarında değil! Ermenistan’ın katliamlarına yönelik büyük rezillik

Dünya basını, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik katliamlarına sessiz kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 07:28:00 -
Azerbaycanlıların canları umurlarında değil! Ermenistan’ın katliamlarına yönelik büyük rezillik

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında ölen sivillerin sayısının 12'ye yükseldiğini 40 yaralı olduğunu bildirdi. Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine attığı füzelerin Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun 20 gün içinde kaybettiği topraklarını almaya başlaması ve Ermeni ordusuna verdiği büyük hasar sonrası Ermenistan, Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurdu.

Ermenistan'ın askeri anlamda büyük kayıplar yaşadığı bu dönemde son çare olarak sivillere saldırma acziyetini gösterdiği analizleri yapılırken; böylesine büyük bir insanlık suçunu dünya basınının görmezden gelmesi ayrı bir tartışma konusu oldu. Ermenistan'ın bu katliamını AFP, Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajansları görmedi.

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