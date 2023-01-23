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Dünya Azerbaycanlı siyaset bilimci Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayını kınadı
Dünya

Azerbaycanlı siyaset bilimci Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayını kınadı

Azerbaycanlı siyaset bilimci, gazeteci yazar Dr.Oktay Hacimusali İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde mukaddesata yapılan saygısızlığı kınayarak, “Hiçbir din kutsal kitap yakmanızı istemiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 23:30:00 -
Azerbaycanlı siyaset bilimci Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayını kınadı

Yeni Akit  Ankara

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Hacımusalı, “Avrupa'daki aşırı sağ partilerinden birinin genel başkanının bu saygısızca eylemi gerçekleştirmesi Avrupa'nın ne denli manevi bir çöküş içinde olduğunun açık göstergesidir” ifadelerini kullandı.

“Biliyorlar ki, tarihte bu millet hep İslam'ın sancaktarı olmuştur”

Hacimusalı ayrıca bu sinsi eylemin başka bir yerde değil de, Türkiye Büyükelçiliği önünde yapılmasının da ayrı bir mesaj niteliğinde olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu eylemi gerçekleştiren kişinin arka planında bulunan güçler Kuranı Kerim'in yakılması olayından sonra hiç kuşkusuz Türkiye'nin sakın durmayacağını, olayı kinayacağını iyi biliyorlar. Bu yüzden de mukaddesatı tahkir ederek toplumumuzun en zayıf noktasından vurmak için uğraşıyorlar. Zira biliyorlar ki, tarihte bu millet hep İslam'ın sancaktarı olmuştur ve İslam bu milletin azmi ile tüm cihana yayılmıştır. İşte bunu bildikleri için böylesi alçakça bir eyleme başvurmuşlardır. Ben eminim ki, bunu yapan insanlar inançtan yoksun insanlardır. Zira, hiç bir Kitap ehli Allah'ın indirdiği kutsal kitabı yakmak gibi delalet ve sefalet girdabına yuvarlanmaz. Zira hiç bir din başka bir semavi dinin kutsal kitabını yakacaksın diye bir emir vermez, zaten bunun kaos ve anarşiyi de beraberinde getireceğini de çok iyi bilir. Barışın, huzurun ve istikrarın var olduğu bir dünyada yaşamak varken, neden aşırılık üzerinden yürüyelim, değil mi?”

Hacimusalı, Avrupa'da yaşanan İslamofobi ve Türkofobi olaylarının ciddi anlamda irdelenmesi gerektiğini vurgulayarak, mukaddesata karşı yapılan saldırının İsveç'in hanesine asla artı olarak yazılmadığını da sözlerine ekledi.

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