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Dünya Azerbaycanlı sevilen milletvekilinden üzen haber
Dünya

Azerbaycanlı sevilen milletvekilinden üzen haber

Yeniakit Publisher
2023-09-24 16:35:00 -
Azerbaycanlı sevilen milletvekilinden üzen haber

Türkiye açıklamalarıyla sevilen Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva'dan üzücü bir haber geldi. Paşayeva'nın komaya girdiği açıklandı.

Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva'dan bugün üzücü bir haber geldi. Paşayeva'nın yardımcısı Elbey Badirov tarafından yapılan açıklamada, Milletvekili Ganire Paşayeva'nın komaya girdiği duyuruldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Merkez Klinik Hastanesine götürülen Paşayeva'nın gözetim altında tutulduğu bildirilirken, komaya girme nedeni ise açıklanmadı.

Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Milli Meclisi'ne girdi

Aslen Azerbaycan'ın Tovuz şehrinden olan 45 yaşındaki Milletvekili Ganire Paşayeva, 7 yıl boyunca muhabirlik ve sunuculuk yaptı. 6 Kasım 2005 günü yapılan meclis genel seçimlerine bağımsız aday olarak katılan Paşayeva, Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Milli Meclisi'ne girdi.

Azerbaycan Milli Meclisi'nin 3'üncü, 4'üncü, 5'inci ve 6'ıncı dönem milletvekili olan Paşayeva, ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyor.

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