Azerbaycanlı Prof. Behramov: Ermenilere destek vermek şerefsizliktir

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

İlk olarak 12 Temmuz'da başlayan Ermeni saldırılarının neticesinde 12 Azerbaycan askerinin şehit olduğuna dikkat çeken Prof. Behramov, "Ordumuz, Ermeni provokasyonuna cesurca cevap vererek Ermenileri geri püskürtmeyi başarmıştır." dedi.

Ermenistan'ın tarih boyunca Azerbaycan'a saldırdığını belirten Prof. Dr. Cebi Behramov, yıllar boyunca süregelen Ermeni soykırımını anlattı:

"Azerbaycan türkleri öz toprağı Karabağ'dan kovulmuştur. Biz Karabağ'dan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Ermeniler Karabağ'ı Rusya Federasyonu'nun tahriki ile işgal etmiştir. Bizim yanımızda da iki devlet bir millet dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti var. Bu saldırılardan korkmuyoruz."

'Ermenilere destek olmak şerefsizliktir'

"Ermenilere destek vermek bir suçtur. Onları müdafaa etmek insanlık cinayetidir. İhanetkarın yanında olmak şerefsizliktir. Dünyaya buradan 'insanların yanında olun. Türkiye gibi insanlığa medeniyet getiren devletlerin yanında olun' diyerek seslenmek istiyorum."