Azerbaycanlı iş insanının öldürülmesi davasında esas hakkındaki mütalaa verildi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de, Azerbaycanlı iş insanı Etimad İsmayilov'un öldürülmesine ilişkin davada açıklanan esas hakkındaki mütalaada, sanık Gozal Damirov'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Barış Aslan'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gozal Damirov, tutuksuz sanık Barış Aslan ile tarafların avukatları katıldı.



Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, olay günü olan 19 Eylül 2018'de sanık Gozal Damirov'un maktul Etimad İsmayilov'u ofisinde 3 el ateş ederek öldürdüğü ve suça konu silahın "ruhsatsız" olduğu kaydedildi.



Sanık Gozal Damirov'un olay günü maktulün ofisini ziyaret ederek ayrıldığı ve sonrasında silahlı bir şekilde tekrar ofise gittiği anlatılan mütalaada, Damirov'un sanık Barış Aslan ile işveren ve çalışan olmanın ötesinde yakınlıkları bulunduğu belirtildi.



Sanık Barış Aslan'ın da olaydan önce ve sonra sanık Gozal Damirov'a yardım ettiği değerlendirilmesinde bulunulan mütalaada, Aslan'ın sanık Damirov'un olay yerinden uzaklaşmasını sağladığı aktarıldı. Mütalaada, yakalandığında da suç aleti tabancanın kendisinde bulunması sebebiyle sanık Aslan'ın sanık Damirov'un eylemine iştirak ettiği tespitinde bulunuldu.



Esas hakkındaki mütalaada, sanık Gozal Damirov hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "ruhsatsız silah taşıma, bulundurma veya kullanma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamı istendi.



Mütalaada, sanık Barış Aslan'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" ve "ruhsatsız silah taşıma, bulundurma veya kullanma" suçlarından 16 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve hükümle birlikte tutuklanması talep edildi.



Tarafların avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.



Mahkeme heyeti, taraflara süre vererek, duruşmayı erteledi.



- İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Etimad İsmayilov'un öldürülmesine ilişkin sanık Gozal Damirov'un "tasarlayarak öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma, bulundurma veya kullanma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



İddianamede, sanık Barış Aslan'ın "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "ruhsatsız silah taşıma, bulundurma veya kullanma" suçlarından 16 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

