Azerbaycanlı gazi evinde coşkuyla karşılandı

BAKÜ (AA) - RUSLAN REHİMOV - Azerbaycanlı gazi Abbas Abbaslı (23), tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra döndüğü evinde coşkuyla karşılandı.

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için yürüttüğü ve 44 gün süren savaşta yaralanarak bir bacağını kaybeden Abbaslı, hastaneden taburcu edildi.

Abbasılı'yı Bakü'deki evinde ailesi, arkadaşları ve komşularından oluşan coşkulu kalabalık karşıladı. Evlerinin önünde ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile "En büyük asker bizim asker" sloganı ve alkışlarla karşılanan Abbaslı'ya akrabaları sarılarak hasret giderdi.

Ailesi, evlatlarının eve dönmesi dolayısıyla kurban kesti.

Abbaslı, savaşta yaşadıklarını ve nasıl yaralandığını AA muhabirine anlattı.

Fuzuli ve Hocavend istikametlerinde topçu olarak görev yaptığını belirten Abbaslı, savaşın son günü olan 10 Kasım'da göreve giderken mayına bastığını söyledi.

Kendisini kaybetmediğini ve 500 metre sürünerek arkadaşlarının olduğu bölgeye geldiğini aktaran Abbaslı, cephede kurulan sahra hastanesinde ameliyat edildiğini kaydetti.

Aslen işgalden kurtarılan Cebrail ilinden olduğunu dile getiren Abbaslı, "Görev yaptığım topçu birliğinin Fuzuli ve Cebrail'in kurtarılmasında büyük rolü oldu. Ben daha önce o toprakları görmemiştim fakat orası benim vatanım. Bu toprağın ekmeğini yedim, suyunu içtim. Bu toprağın her karışı için canımdan geçmeye hazırım." dedi.

Abbaslı'nın annesi Sabire İbayeva da "Şükürler olsun, sağ salim geri döndü. Oğlumla gurur duyuyorum ve hayatımın sonuna kadar da gurur duyacağım." diye konuştu.

- "Biz koruyamamıştık fakat bu çocuklar topraklarımızı kurtardı"

Gazinin amcası Rafael Abbasov da yeğeninin küçük yaşlardan itibaren vatansever bir çocuk olduğunu söyledi.

Abbasov, "Biz ata yurdumuz Cebrail'i koruyamamıştık fakat bu çocuklar topraklarımızı kurtardı. Yeğenimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Gazi Abbasov'un ninesi Tamara Abbasova da torunu döndüğü için Allah'a şükrettiğini belirtti.

Abbasova, torunu ile düşmanları kovduğu ve toprakları kurtardığı için gurur duyduğunu vurguladı.







