Azerbaycanlı Dr. Ahmad Shahidov: Fransa ve Rusya ‘insani yardım’ adıyla her gün Erivan’a silah taşıyor

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Karabağ’a düzenlediği operasyonlarda Ermenistan ağır kayıplar vermeye devam ediyor. yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde konuşan Azerbaycanlı Dr. Ahmad Shahidov, Erministan’ın imdadına Rusya ve Fransa’nın yetiştiğini belirtti.

“Mayınlar nedeniyle cephede kontrollü bir ilerleme oluyor”

Azerbaycan ordusunun cephede büyük bir destan yazdığına dikkat çeken Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmad Shahidov, “Askerlerimizin cephede daha hızlı ilerlemesi mümkün ancak Ermenistan tüm alanları mayınlarla doldurmuş ve bu nedende mecburen daha kontrollü bir ilerleme oluyor. Ermenistan Azerbaycan’ın bu kadar güçlü bir orduyla karşısına çıkacağını beklemiyordu ve çok şaşkın haldeler. Ermenistan Azerbaycan halkı üzerinde kaosa neden olmak için özellikle sivilleri hedef alıyor fakat bunda çok şükür başarılı olamıyor.” dedi.

“Ermenistan askerleri silahlarını bırakıp cepheden kaçıyor”

Ermenistan yönetiminin dünya kamuoyunu yanlış yönlendirerek Türkiye’ye karşı provokasyonlara başvurduğunu belirten Dr. Ahmad Shahidov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ermenistan askerleri cephedeki mevzilerini ve silahlarını bırakıp kaçıyor. İlk günlerde olduğu gibi gergin çatışmalar sürmüyor ve Azerbaycan ordusu rahat bir şekilde gidip kendi topraklarını işgalden kurtarıyor. Azerbaycan ordumuz karşısında Ermenistan direnç gösteremiyor ve alanı terk edip kaçıyorlar.”

“Rusya ve Fransa ‘insani yardım’ adıyla Erivan’a silah taşıyor”

Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmad Shahidov, sözlerini şöyle tamamladı:

“Rusya ile Fransa, Kazakistan, Türkmenistan, İran üzerinden Erivan’a her gün ‘insani yardım’ adıyla silah taşıyor. Ermenistan'ın elinde füze kalmamıştı ve sonrasından Rusya’dan Erivan’a füzelerin gittiğini de gördük.”

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