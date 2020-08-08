Azerbaycanlı araştırmacı gazeteci Agil Alesger: Ermenistan, Rusya-ABD arasında oynuyor

Agil Alesger'in gazeteci-yazar yeniakit.com.tr'ye verdiği röportajda Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yapılan son saldırıyı değerlendirdi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri ve askeri ortak tatbikatada değinen Alesger Ermenistan'ın Rusya-ABD arasında oynadığını iddia etti.

İşte Azerbaycanlı araştırmacı gazeteci Agil Alesger'in o röportajı;

Ermenistan tarafından Azerbaycan’a yapılan son saldırıyı ve ardından Türkiye ile Azerbaycan arasında ortak gerçekleştirilen askeri tatbikatı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye-Azerbaycan arasında 1992 yılından bu yana her sene düzenli olarak, her iki ülkenin savunma bakanlığının girişimiyle askeri tatbikatlar yapılıyor. Bu yıl yapılan tatbikatın ise manevi ve moral bir anlamı vardı. Çünkü ilk kez Ermenistan tarafından Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine yapılan saldırıdan sonra bu tatbikat gerçekleşti. Bu bölge Ermenistan’ın da tanıdığı bir bölgeye doğrudan saldırı oldu. Tovuz bölgesinde 12’si asker 2 kişi sivil olmak üzere 14 şehit verdik. Bir generalimiz ve bir albayımız şehit edildi.

Tovuz bölgesinin önemi nedir?

Bu bölge Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan ve Avrupa ile kara bağlantısını sağlayan bir köprüdür. Azerbaycan’ın dünyaya açılan bir kapısıdır. Bütün uluslararası projeleri kesen bir bölgedir. Özellikle bu yüzden Tovuz bölgesini hedef aldılar.

Ermenistan hangi sebeple bu saldırıyı yapmış olabilir?

Zaten Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “bu işte Ermenistan yalnız hareket etmiyor” şeklinde ifade ettiği gibi, daha önceleri de o bölgeye taciz atışları vuku bulmuştu. Ateşkesin zaman zaman çiğnenmesi bu bölgede de gözlemleniyordu. Fakat bu defa ağır silahlarla Azerbaycan’ın özellikle askeri bölgeden daha çok sivil bölgemize saldırı yapıldı. Sivil halkın bu bölgeyi terketmesi ve yeni bir göç dalgası oluşturmak için Ermenistan tarafı çaba içinde. Ancak Azerbaycan tarafı derhal önlem alıp ciddi karşılık verdi. 100’den fazla Ermeni askeri etkisiz hale getirildi. Hâlâ hastanede verdikleri kayıpları 2-3 kişi rakam vererek açıklıyorlar. Bu olayın da arkasında yer alan faktörlerden biri de Batılı güçlerdir.

Hangi güçler olabilir?

Ermenistan hem Rusya ile oynuyor, hem de Batı ile… Nikol Paşinyan Ermenistan başbakanlığına gelene kadar sadece Rus kültü hakimdi. Paşinyan geldikten sonra Rusya ve ABD arasında oyun oynanmaya, mekik dokunmaya başlandı. Ermeni tarafının hiçbir açıklaması birbirini tutmuyor. Son saldırıyı Paşinyan’ın son oyunu olarak değerlendirebiliriz. Buradan farklı bir sonuç alacağını düşünüyordu ama beklediğini bulamadı. Bu noktada Rusya’nın da Ermenistan lehine adım atmasını umdu. Azerbaycan tarafı da sert karşılık verince saldırıdaki amacına ulaşamadı. Türkiye ile yapılan ortak tatbikat da ardından gerçekleşince çekindiler.

Azerbaycan-Türkiye arasındaki enerji sevkiyatı hatları ve ilgili projelere karşı herhangi bir sabotaj girişimi olabilir mi?

Ermenistan üzerinden yapılan saldırıların bir başka anlamı da, Türkiye’nin Azerbaycan’ın en büyük enerji müşterisi olması. Azerbaycan’ın bir numaralı doğalgaz alıcısının Türkiye olarak açıklanmasından sonra bu saldırının gerçekleşmesi dikkat çekicidir. Azerbaycan enerji kaynaklarının Azeri ordusunun denetimi altında olmasından dolayı herhangi bir sıkıntı yok. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı olsun, Bakü-Tiflis-Kars hattı olsun, diğer hatları tehdit eden bir unsur yok ancak Türkiye’nin bölgedeki varlığından rahatsız olan güçlerin parmağı her zaman olabilir. Türkiye’nin Libya’daki hamlelerine bir karşılık da olabilir. Bu ihtimaller dahilinde çeşitli senaryolar değerlendiriliyor.

Sizce sözde Ermeni Soykırımı tasarısını her yıl gündeme getirmeye çalışan bazı Batılı ülkeler buradan bir sonuç alabilir mi?

Bazı yalanları uzun zaman tekrar edenler uydurdukları yalana bir süre sonra kendileri inanabiliyor. Ermenilere karşı herhangi bir soykırım değil de, özellikle Müslümanlara karşı önyargılı olan kesimleri harekete geçirenler böyle bir propaganda kozunu kullanıyorlar. Bunu özellikle Türkiye’ye karşı kullanıyorlar. Biz de Türkiye ile aynı millet olarak, en yüksek stratejik ortaklık çerçevesinde Ermeni lobileri ve destekçileri tarafından düşman ilan ediliyoruz. Sözde Ermeni soykırımının öcünü bizden almak istiyorlar. Aslında böyle bir soykırım yokken, buna karşılık Hocalı soykırımı tüm belgeleriyle, kendi basın organlarında yazılı ve apaçık olmasına rağmen bu soykırımı görmüyor, tanımıyorlar. Bu bir Türk ve Türkiye düşmanlığıdır. Bu propagandayı Türkiye üzerinde baskı kurmak amacıyla “koz” olarak değerlendirdiklerini düşünüyorlar ancak Türkiye böyle bir soykırımı reddediyor. Batı’da her fırsatta öne sürdükleri bu yalanı artık kimseye inandıracak durumda değiller, belgeleriyle ortadadır. Los Angeles’da bugün 600 bin Ermeni varsa bunların en az 500 bini zamanında Türkiye’nin farklı bölgelerinden İngiltere’ye, Fransa’ya, Almanya’ya, oradan da ABD’ye göçmüş Ermenilerdir.

Bu vesileyle Hocalı katliamını kısaca hatırlatabilir misiniz?

Hocalı Katliamı 1992 yılının 25 Şubat’ını 26 Şubat’a bağlayan gecesinde, Sarkisyan döneminde birtakım Ermeni çeteleri ve bunlara eşlik eden Türk diplomatlarına da suikast düzenlemiş ASALA’nın komutanı Monte Melkonyan’ın da aralarında olduğu, aynı zamanda dönemin SSCB ordusundan iki alayla birlikte gerçekleştirdikleri katliamdır. Bu katliamda Azerbaycan’ın Hocalı kasabasında 613 kişi çocuk, kadın, ihtiyar demeden katledilmiş, bütün bir kasaba ortadan kaldırılmıştır. Orada hem Azerbaycan, hem Ahıska Türkleri, hem de Kürt insanlarımız vardı. Hunharca bir soykırım yapılmıştır. Bu soykırımı yapanlar yaptıklarının hesabını vermemişlerdir. Uluslararası mahkemelerde mücadele devam etmektedir. Sarkisyan ve zorbaları bu soykırımı yaptıklarını itiraf ettikleri halde şimdiye kadar cezalandırılmamışlardır.

Agil Alesger Kimdir?

Araştırmacı gazeteci. 1982 Azerbaycan doğumlu. 1998’de Bakü Devlet Üniv. İlahiyat bölümünü kazandı. 1998-99 eğitim döneminde İzmir 9 Eylül Üniv. İlahiyat bölümünde okudu. 2003 yılında Bakü Devlet Üniversitesi mezunu. 2003-2006 yıllarında Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Şarkşinaslık (Doğu bilimleri) Enstitüsü’nde okudu. Alesger, 2001 yılından bu yana çeşitli gazete ve dergilerde araştırma-analiz yazıları mevcuttur. Azerbaycan ve Türkiye’de Hocalı ve Karabağ ile ilgili çalışmalarından dolayı çeşitli STK ve üniversiteler tarafından ödüllendirilmiştir. 2007 itibariyle FETÖ ile ilgiliçok sayıda araştırma makalesi bulunan Alesger, örgüt tarafından mahkemeye verildi, haksız tazminata mahkûm edildi. 8 yıllık çalışması sonunda 2015 tarihli, “Terörün Gülen Yüzü” isimli kitabı çıkmıştır.