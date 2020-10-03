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Aktüel Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 7'nci gününde yaşananlar
Aktüel

Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 7'nci gününde yaşananlar

Yeniakit Publisher
2020-10-03 23:50:19 -
Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 7'nci gününde yaşananlar

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 7'nci gününde ilerlemesini sürdürerek 8 köy ve yerleşim biriminde kontrolü sağladı.

Gün boyu devam eden çatışmalar, Cebrail, Fuzuli ve Ağdere illeri yönünde yoğunlaştı.

Azerbaycan ordusu gün içerisindeki operasyonlarında Terter ilinin Madagiz ve Talış yerleşim birimlerini, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini işgalden kurtardı.

Müjdeli haberleri Azerbaycan halkına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu. Aliyev Twitter hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Alivey, daha sonra Madagiz'in tarihi adını geri kazandırdığını, bundan böyle Madagiz'in Sugovuşan olarak anılacağını kaydetti.

İlham Aliyev yine Twitter'den 7 köy ve yerleşim biriminin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Madagiz yönündeki çatışmalarda Ermenistan ordusunun 4 tankının imha edildiğini, 3 tankının ise ele geçirildiğini duyurdu.

- Ermenistan, sivilleri hedef almayı sürdürdü

Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürerken Ermenistan ordusu da sivil yerleşim birimlerine ağır silahlardan ateş açtı.

Terter kent merkezi ve köyleri, Ağdam, Ağcebedi ve Goranboy illerinin bazı köyleri yoğun top atışına tutuldu.

- Aliyev, Azerbaycan'ın kararlığını ortaya koydu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Aliyev'i telefonla arayarak operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Aliyev ise müzakere sürecinin bozulması ve çatışmaların başlamasının sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunu belirtti.

İlham Aliyev, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada ise "durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda olmadıklarını, 30 yıl daha bekleyemeyeceklerini vurgulayarak Azerbaycan'ın kararlılığını ortaya koydu.




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