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Aktüel Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Mustafayev: "Ermenistan savaş suçu işliyor"
Aktüel

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Mustafayev: "Ermenistan savaş suçu işliyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:43:38 -
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Mustafayev: "Ermenistan savaş suçu işliyor"

PARİS (AA) - Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kullandığı füzelerin Beşşar Esed rejiminin Suriye'de sivillere karşı kullandığı füzelerle aynı olduğu belirterek "Bütün unsurlar Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini gösteriyor." dedi.

Mustafayev, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ettiğini ve bu ateşkesin 34 dakika sürdüğünü vurgulayan Mustafayev, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kullandığı füzelerin Beşşar Esed rejiminin Suriye'de sivillere karşı kullandığı füzelerle aynı olduğu belirterek "Bütün unsurlar Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini gösteriyor." dedi.

Mustafayev, Erivan yönetiminin bu füzelerin kullanımına ilişkin siyasi kararının "üstlerden" geldiğini belirtti.

Azerbaycan ordusunun varlık gösterdiği alanlarda sivillerin fiziki olarak bulunmadığını ifade eden Mustafayev, ülkesinin aksine Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığını kaydetti.

Mustafayev, ülkesinin Dağlık Karabağ sorununda diyaloğa hazır olduğunu ancak sorunun diyalog yoluyla çözülmesinde tek engeli Ermenistan'ın teşkil ettiğini söyledi.

Erivan yönetiminin diyaloğa hazır olduğunu açık şekilde söylemesi gerektiğini ifade eden Mustafayev, Azerbaycan'ın pozisyonunun 2007'den bu yana değişmediğine dikkati çekerek Ermenistan'dan pozisyonunu belirlemesini umduklarını aktardı.

Mustafayev, "(Fransa'dan) Ermeni asıllı Fransız savaşçılarının da Ermenistan'da gittiği açık. PKK'lıların (Ermenistan ordusunun) saflarında çatışma alanında yer aldığına dair elimizde çok sayıda görsel ve kanıt var." ifadesini kullandı.

Dağlık Karabağ konusunda Türkiye'nin yaptıklarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarına uygun olduğunun altını çizen Azerbaycan Büyükelçisi, "Türkiye Minsk Grubu üyesi, yabancı aktör değil. Türkiye önemli rol oynuyor ve oynadığı rolü inkar edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.




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