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Dünya Azerbaycan'ın efsanevi komutanı: Başka yolumuz kalmadı
Dünya

Azerbaycan'ın efsanevi komutanı: Başka yolumuz kalmadı

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Azerbaycan'ın efsanevi komutanı Ibad Hüseyinov, "Bölgede yaşanan son gelişmeler işgal edilmiş topraklarımızın yeniden kazanılması için savaşı gerekli kılmaktadır." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 17:15:00 -
Azerbaycan'ın efsanevi komutanı: Başka yolumuz kalmadı

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Ermenilerin Azerbaycan sınırının Tovuz bölgesinde açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Azerbaycan'da yaşanan son gelişmeleri yeniakit.com.tr'ye anlatan Azerbaycan'ın efsanevi komutanı Ibad Hüseyinov, "Bugün aldığımız şehit haberi ile yüreğimiz yandı. Ermeniler tarafından yapılan bu alçak saldırı intikam duygumuzu daha da arttırmıştır." dedi.

'Yaşanan gelişmeler savaşı gerekli kılmaktadır'

Azerbaycan halkının artık Ermenilerle savaşa odaklandığını belirten Hüseyinov, "Ermenilerin ateşkes ihlali sebebi ile uzun zamandır beklediğimiz kutsal savaşımızın ayak sesleri daha yakından duyulmaya başladı. Bölgede yaşanan son olaylar işgal edilmiş topraklarımızın yeniden kazanılması için savaşı gerekli kılmaktadır." diye konuştu.

"Azerbaycan 30 yıl önceki gibi zayıf,silahsız ve sırtı açık bir devlet değil." diyen Hüseyinov, sözlerine şöyle devam etti:

"Azerbaycan düşmanı Ermenileri yok edebilecek bir silahlı güce sahip. Bugün yanımızda kardeşimiz Türkiye de var. Ermeniler bize kahpece saldırırken kardeşimiz Türkiye'nin büyüklüğünü de göz önüne almalı. Biz işgal altındaki topraklarımızın kurtuluşuna hiç bu kadar yaklaşmamıştık. Halkımızın ısrarlı savaş çağrısı ve devletimizin bu yönde attığı adımlar tarihi anın geldiğine işaret ediyor."

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