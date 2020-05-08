Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'den Kovid-19'a karşı dayanışma mesajı:

ANKARA (AA) - NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Türkiye ve Azerbaycan'ın gösterdiği dayanışmaya dikkati çekerek, iki kardeş devletin bu küresel salgınla mücadeleden başarıyla çıkacağını söyledi.

İbrahim, AA muhabirine, Kovid-19 salgınına ilişkin ülkesindeki son durumu ve Türkiye ile Azerbaycan'ın salgına karşı sergilediği dayanışmayı değerlendirdi.

Salgının tüm dünyayı sarstığını, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın bunun dışında kalmasının mümkün olmadığını belirten İbrahim, "Ama ben düşünüyorum ki hem Azerbaycan hem Türkiye, her iki kardeş devlet, bu sınavdan şimdiye kadar çok başarıyla çıkmış ve bundan sonra da çok başarıyla çıkmaya devam edecektir." dedi.

İbrahim, son verilere göre Azerbaycan'da vaka sayısının 2 bin 204 olduğunu, virüse yakalananlardan 28 kişinin yaşamını yitirdiğini aktararak, "Hastalık sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim. Zannımca, Türkiye'de önlemler çok profesyonel ve seri alınmıştır. Bazı başka büyük ülkelerden farklı olarak Türkiye'de yeteri kadar hastane, tıbbi malzeme ve yatak vardır. Karantina önlemleri de zamanında ve açık kurallara uygun olarak yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

- "Azerbaycan ve Türkiye koordineli hareket etti"

Kovid-19'la mücadelede Azerbaycan'da çok sıkı tedbirler alındığına değinen İbrahim, "Yaşlı kişilerin sokağa çıkma yasağı, okulların kapatılması gibi yani Türkiye'de alınan önlemler gibi Azerbaycan'da da önleyici tedbirler gerçekleştirilmiştir. Azerbaycan ve Türkiye, koordineli hareket ederek birbiriyle tecrübe paylaşımı yapmıştır." diye konuştu.

İbrahim, Azerbaycan'ın, Türkiye'den çok sayıda tıbbi malzeme satın aldığını vurgulayarak, "Azerbaycan vatandaşlarının geri dönmesi, transit olarak Türkiye topraklarından geçmesi gibi tüm konularda kardeş Türkiye, dışarıda kalmamıştır." dedi.

Azerbaycan'ın da tüm konularda Türkiye'ye destek verdiğine işaret eden İbrahim, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda bazı konsolosluk konularıyla ilgili sıkıntılar vardı. Mesela, vatandaşlarımız birbirinin toprağında olduğunda, yani Azerbaycan vatandaşları Türkiye'de olduğunda (ülkeden) 1 aydan daha geç çıktıkları zaman ceza alıyorlardı. Ancak bununla ilgili Türkiye hükümeti, Kovid-19 sebebiyle bir karar çıkardı ve hiçbir ceza olmayacak."

İbrahim, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ve Haydar Aliyev Vakfının Başkanı Mihriban Aliyeva'nın teşebbüsüyle bazı Azerbaycanlı uzmanların ve Türk hocaların Dünya Sağlık Örgütü projesi çerçevesinde Ege Üniversitesinde eğitim gördükten sonra Azerbaycan'a gelerek sağlık alanında katkı sunduğunu vurguladı.

Büyükelçi İbrahim, "Bütün bu süreçte desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına en içten teşekkürlerimi iletmek isterim." dedi.

- "Türkiye'de kendimi evimde hissediyorum"

Türkiye ve Azerbaycan'ın "tek millet, iki devlet" olduğunu vurgulayan İbrahim, her iki ülke halklarının da ailelerine, büyüklerine ve dostlarına çok bağlı olduğundan tedbirler kapsamında görüşememenin zorluğuna işaret etti.

İbrahim, Azerbaycan'daki anne ve babasının 76-77 yaşlarında olduğunu, onlarla ve kız kardeşleriyle bu süreçte sık sık görüştüğünü anlatarak, "Babam doktordur, genelde dışarı çıkmayı, temiz havayı çok sever. Onun için bence bu durum daha sıkıcı olabilir. Annem zaten uzun zamandır ağır hasta, son birkaç yıldır neredeyse evden hiç dışarıya çıkamadı." diye konuştu.

En sıkıntılısının, birbirlerini görememek olduğunu vurgulayan İbrahim, şunları söyledi:

"Kovid-19 öncesinde gidiş gelişler olduğu zaman bir iki ayda bir gidip birkaç saat bile olsa onlara sarıldığımda tabii ki onlara bir dünya veriyordum ve benim için de dünyalar açılıyordu. Şimdi maalesef bu yok. İnşallah bu günleri de atlatırız ve tüm kardeşlerimize, tüm ailemize sarılabiliriz. Tabii kardeş Türkiye'deyim, burada da her bir Türk, benim kardeşim ve her bir yaşlı insan gördüğümde sanki babamı, annemi görüyorum, kardeşlerimi görüyorum. Bu sebepten de diğer ülkelerden farklı olarak burada kendimi tam olarak evdeki gibi hissediyorum."

- "Büyükelçilik bizim için bir nevi karantina yeri oldu"

Salgınla mücadele günlerinde işlerin daha da artması nedeniyle zamanının büyük bölümünü Büyükelçilikte geçirdiğini belirten İbrahim, "Burada on binlerce vatandaşımız, 22 bine yakın öğrencimiz var. Sağlık alanında iş birliği var." dedi.

İbrahim, bundan dolayı 14 Mart'ta sınırların kapatılmasından itibaren neredeyse 24 saat dönüşümlü çalıştıklarını söyleyerek, "Burası bizim için bir nevi karantina olmuştur. Ama tabii çocuklar evde, onlar okula gidemiyor, evden kendi derslerini yapıyor. Bu sebepten, benim için daha çok iş, iş, iş. Bizim durumumuz böyle." diye konuştu.

- "En sıkıntılı dönemde bile kardeşliğimizin farkındayız"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir konuşmasında dayanışmanın ve büyüklere saygının önemini vurguladığını anımsatan İbrahim, "Her birimiz ilk önce büyüklerimize, bu durumda daha çok sıkıntıda olabilecek insanlarımıza saygı göstermeli, onlara destek vermeliyiz." dedi.

İbrahim, bu süreçte evde kalmanın gerekliliğini ve önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sıkıntılı zamanlarda insan, diğer insanları daha iyi tanıyor. Böyle dönemlerde belki devletler de birbirini daha iyi tanıyor. Ve ben düşünüyorum ki Kovid-19 döneminde o kadar sıkıntılar, acılar olduğu zamanda bile biz, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ne kadar değerli olduğunun bir daha farkına vardık. Kovid-19 sonrası dünya düzeninde de Türkiye-Azerbaycan kardeşliği daha tatlı olacak ve dünya için daha önemli bir faktör olacaktır. Gelin bu kardeşliğimizi savunalım."



