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Dünya Azerbaycan’dan uluslararası basına Ermenistan propagandası konusunda uyarı
Dünya

Azerbaycan’dan uluslararası basına Ermenistan propagandası konusunda uyarı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’a Suriye ve Irak’tan getirilen PKK’lı teröristleri yerleştirmesine ve söz konusu teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 22:08:00 -
Azerbaycan’dan uluslararası basına Ermenistan propagandası konusunda uyarı

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan ve ardından resmi adreslerden ivedi bir şekilde silinen bir fotoğrafa değinen Hacıyev, “Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Savunma Bakanı’nın Ermeni askerleriyle birlikte bir fotoğrafını yayınlamıştı. Fotoğrafta Ermenistan savunma bakanının yanında oturan çıplak ayaklı bir Ermeni askerinin askeri üniformasının, Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinin askeri üniformasıyla aynı olması ciddi şüpheler uyandırmıştır.

Fotoğraflar, dakikalar sonra Ermenistan’ın resmi sitelerinden silindi” dedi. Hacıyev, Ermenistan yönetiminin herhangi etik veya ahlaki bir kısıtlamaya sahip olmadığına işaret ederek, şöyle konuştu: “Ermenistan, askerlerini ve PKK’lı teröristleri kullanarak Ermeni sivil nüfusuna karşı savaş suçları işleyip propaganda yoluyla Azerbaycan’ı sorumlu göstermeye çalışabilir. Savaşta öldürülen ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin askeri üniforması giyen PKK’lı teröristler, Azerbaycan tarafında savaşan paralı askerler olarak gösterilebilir. İşgal altındaki topraklarında yaşayan Ermeni sivil halkı, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin ve cunta rejiminin bu tür potansiyel provokasyonlarına karşı tetikte olmaya, askeri tesislerden uzak durmaya çağırıyoruz.”

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