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Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ankara'da yaşanan tren kazasıyla ilgili olarak Başkan Erdoğan'a taziye mesajı yolladı.

13 Aralık 2018 Perşembe 20:51
Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) kılavuz lokomotifle çarpıştığı kazada yaşamını yitirenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, Ankara'daki kazada can kayıpları ve yaralıların olması haberinin kendisini son derece kederlendirdiğini belirtti. Mesajında, Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileten Aliyev, yaralılara şifa diledi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 20:51
  1. Konya
  2. Ankara
  3. Azerbaycan
  4. Türkiye
  5. tren kazası

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