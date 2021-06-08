Azerbaycan’dan Türkiye’ye stratejik destek

Şahbazov, 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zivesi’ne video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı. İşgalden kurtarılan bölgelerin “yeşil enerji” bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Şahbazov, Türkiye ve Azerbaycan’ın bölgesel iş birliği sürecinde aktif ve kilit aktörler olduğunu vurguladı. Şahbazov, “Türkiye, Karadeniz’de zengin doğal gaz rezervlerinin keşfiyle güçlü bir enerji devleti haline geliyor. Türkiye’nin enerji gücünü artıracak bu adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini de açık bir şekilde destekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.