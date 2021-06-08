  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AK Parti'den flaş 'müsilaj' hamlesi!
Dev savaş gemisi Boğaz'dan geçti!
Hindistan'da tapınakta yangın!
AK Parti'den müsilajla ilgili kritik önerge
Ekonomi Azerbaycan’dan Türkiye’ye stratejik destek
Ekonomi

Azerbaycan’dan Türkiye’ye stratejik destek

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye’nin enerji gücünü artıracak adımları memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini açık bir şekilde destekliyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 19:48:00 -
Azerbaycan’dan Türkiye’ye stratejik destek

Şahbazov, 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zivesi’ne video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı. İşgalden kurtarılan bölgelerin “yeşil enerji” bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Şahbazov, Türkiye ve Azerbaycan’ın bölgesel iş birliği sürecinde aktif ve kilit aktörler olduğunu vurguladı. Şahbazov, “Türkiye, Karadeniz’de zengin doğal gaz rezervlerinin keşfiyle güçlü bir enerji devleti haline geliyor. Türkiye’nin enerji gücünü artıracak bu adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini de açık bir şekilde destekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay