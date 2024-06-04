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Gündem Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı
Gündem

Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı

Yeniakit Publisher
2024-06-04 15:46:00 -
Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Kayseri'de meydana gelen uçak kazasında şehit düşen 2 pilot için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Kayseri'de 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan test sürüşü için havalanan uçağın düşmesi sonucu 2 pilotun şehit olduğu kazaya ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, “Kayseri'de meydana gelen uçak kazası haberinden büyük üzüntü duyduk. Kazada hayatını kaybeden pilotların ailelerine, yakınlarına ve kardeş Türkiye halkına en derin başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Allah rahmet eylesin” ifadelerine yer verildi.

İki pilot şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı/ Kayseri'de henüz belirlenemeyen bir neden ile eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Hv.Plt.Alb. Uğur Yıldız ve Hv.Plt.Alb.Gökhan Özen şehit olmuşlardır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi ve idari tahkikat sonucunda açıklığa kavuşacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

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