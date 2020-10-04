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Dünya Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması: Kabul etmiyoruz
Dünya

Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması: Kabul etmiyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Türkiye iddiaları sonrası bir açıklama yaptı. Bakanlık, iddiaları kabul etmediklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 13:45:00 - 2020-10-04 13:46:59
Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması: Kabul etmiyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile yaşanan gerilime ilişkin bir açıklama yaptı. Ermenistan tarafından ortaya atılan ‘Türkiye, Azerbaycan’a yabancı savaşçılarla destek veriyor’ iddiaları sonrası Azerbaycan’dan yalanlama geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘Türkiye, Dağlık Karabağ krizinde yer almıyor. Ermenistan tarafının yönelttiği Türkiye’nin krize dahil olduğu iddialarındaki amaç başka ülkeleri krize çekmektir’ denildi.

Türkiye’nin kardeş ülke Azerbaycan’a destek mesajlarından rahatsız olan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ankara’yı suçlayıcı açıklamalar yapmıştı.

Ermenistan saldırdığına pişman oldu

Ermenistan’ın 27 Eylül’de başlattığı saldırılarda Azerbaycan Dağlık Karabağ’da birçok stratejik noktayı ele geçirdi.

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Yorumlar

Savaşa Girmeliyiz

Azerbaycan bu işi uzatacak gibi, Türkiye savaşa girmeli ve Ermenistanı işgal etmelidir. Böylece Turan hedefinin ilk adımı atılmış olacaktır.
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Dost

Ermenistan olsun yunanistan ve pkk olsun k.clarindan sey cikmazsa türkiye diyorlar ne kadar ödlek korkak ezik olduklari bundan belli bu esnada diyarbakir annelerininde ellerinden öperim helal olsun direnisleri ilk baslatan anneyi seneye yilin annesi secilsin
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