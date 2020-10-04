Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması: Kabul etmiyoruz
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Türkiye iddiaları sonrası bir açıklama yaptı. Bakanlık, iddiaları kabul etmediklerini duyurdu.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile yaşanan gerilime ilişkin bir açıklama yaptı. Ermenistan tarafından ortaya atılan ‘Türkiye, Azerbaycan’a yabancı savaşçılarla destek veriyor’ iddiaları sonrası Azerbaycan’dan yalanlama geldi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘Türkiye, Dağlık Karabağ krizinde yer almıyor. Ermenistan tarafının yönelttiği Türkiye’nin krize dahil olduğu iddialarındaki amaç başka ülkeleri krize çekmektir’ denildi.
Türkiye’nin kardeş ülke Azerbaycan’a destek mesajlarından rahatsız olan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ankara’yı suçlayıcı açıklamalar yapmıştı.
Ermenistan saldırdığına pişman oldu
Ermenistan’ın 27 Eylül’de başlattığı saldırılarda Azerbaycan Dağlık Karabağ’da birçok stratejik noktayı ele geçirdi.