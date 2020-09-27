Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması

Kardeş Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgelerine saldıran Ermenistan, yeni bir provokasyona daha imza attı. 30 senedir Azerbaycan'ın topraklarını gasp eden ve silahsız olması gereken yerlere PKK'lı teröristleri sevk eden Ermenistan, bugün sabah saatlerinde Dağlık Karabağ bölgesine saldırdı. Saldırıda sivil can kayıplarının olduğu bildirildi. Bunun üzerine Azerbaycan karşı saldırı başlattı. Uzun yıllardır Ermeni işgali altında bulunan köyler işgalden kurtarıldı, 50'den fazla Ermenistan askerinin öldüğünün düşünüldüğü bildirildi.

Yaşananların ardından Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahimov, haber7.com'a açıklamalar yaptı.

Karabağ'da bulunan ASALA ve PKK'lı teröristlere dikkat çeken İbrahimov, Ermenistan'ın son zamanlarda Azerbaycan'a karşı son derece provokatif yaklaşımlarda bulunduğunu, son 30 senede Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini kanun dışı güç kullanarak işgal altında tuttuğunu belirtti.

"ASALA ve PKK'nın sözde temsilcilerini işgal altındaki topraklara getiriyorlar"

İbrahimov, son bir kaç ayda ise Ermenistan yönetimi tarafından yerleştirilen birçok silahla ve terör örgütlerinin; özellikle ASALA ve terör örgütü PKK'nın sözde temsilcilerinin Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına getirdiklerini bildiklerini ifade etti.

"Ermenistan, Azerbaycan'ı işgal etme amacında"

Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçisi, aynı zamanda Ermenistan'ın, içinde kabul ettiği kendi stratejileri doğrultusunda Azerbaycan'ı işgal etme hedefinde olduklarını gördüklerini vurguladı.

Bu provokatif saldırıya da bu zaviyeden bakılması gerektiğini söyleyen Büyükelçi, Azerbaycan'ın buna bütün silahlı kuvvetleri ile cevap verdiğini, işgal altındaki yedi Azerbaycan köyünün bu süreçte işgalden kurtarıldığını, şimdi de hem kara hem de hava kuvvetlerinin Ermenilere karşı, onların bu provokasyonlarına karşılık verdiklerini bildirdi.

"Türkiye'nin pozisyonu çok mühim"

Hazar İbrahimov, Azerbaycan'ın Türkiye'nin desteğine çok önem verdiğini kaydederek, Türkiye'nin dost ve kardeş ülke olmasının beraberinde MİNSK grubunun en güçlü devletlerinden birinin olduğunu ve Azerbaycan'ın haklı davasına destek verdiğini belirtti.

Türkiye'nin pozisyonunun burada çok mühim olduğunu vurgulayan İbrahimov, Türkiye'nin Azerbaycan için sadece bir kardeş devlet değil, sadece tek millet iki devlet değil, aynı zamanda artık çok güçlü bir devlet olduğunu vurguladı. İbrahimov, Türkiye'nin haklı bir güç olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı, toprak işgaline karşı, hukuk çerçevesinde bu problemin çözülmesi için var olan AGİT'in MİNSK grubu üyelerinden biri olduğunu, bu açıdan da Türkiye'nin pozisyonunun çok önemli olduğunu, Türkiye'nin haklı yerdeki bu pozisyonunun diğer devletler için de çok mühim olduğunu kaydetti.

"MİNSK grubu çözüme yönelik faaliyetlerde bulunmuyor"

Büyükelçi İbrahimov, Ermenistan'ın hukuksuz saldırılarında MİNSK grubunun çözüme yönelik faaliyetlerde bulunmamasının payı olduğunu söyleyerek bu ülkelerin artık kimin haklı, kimin haksız olduğunu dile getirmesi gerektiğini bildirdi.

Özellikle Ermenistan'In, bu tutumdan güç aldığını bildiren İbrahimov, Ermenistan'ın bu sessizliği kendi lehlerine kullanarak saldırıları meşru gördüğünü söyledi.

30 senedir Azerbaycan topraklarının işgal altında olduğunu bildiren İbrahimov, MİNSK grubu ülkelerinin suçluyu, suçsuzu net olarak ortaya koymadığını, bunun onların çok büyük hatası olduğunu, bu hatadan güç bulan Ermenistan'ın kendimi tam haklı pozisyonda görerek bu gibi provokasyonlara kalkıştığını, sivilleri hedef aldığını belirtti. İbrahimov, bu nedenle hem Rusya'nın hem ABD; Fransa gibi MİNSK grubu eş başkanlarının Ermenistan'a net bir mesaj vermesi gerektiğini, Ermenistan ve tüm terörist oluşumların, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarından çekilmeleri gerektiğini vurguladı.

Operasyonların gidişatı ile ilgili de değerlendirmeler yapan Azerbaycanlı büyükelçi, Ermeni saldırganlığı sona erene kadar askeri müdahalenin sürebileceğini bildirdi.

"Ermenistan hamasetle gündem değiştirmeye çalışıyor"

İbrahimoc, bu provokasyonların da Ermenistan'ın kendi iç politikasında yaşadığı çatlaklardan kaynaklandığını ifade ederek, Ermenistan'ın hamasetle gündem değiştirmeye çalıştığını söyledi.

Stratejik nokta: Tovuz

Temmuz ayında Tovuz bölgesine yapılan saldırıları anımsatan Büyükelçi, Tovuz'un da oldukça stratejik bir nokta olduğunu, Azerbaycan'ın hem doğalgaz hem de petrol hatlarının buralardan geçtiğini, Tovuz'un tam sınırda yer aldığını, burada uluslararası bir sınır çatışması yaşandığını kaydederek Ermenistan'ın amacının da bu olduğunu söyledi.

"Ermenistan diğer ülkeleri de bu işlere bulaştırmaya çalışıyor"

İç politikasında yaşadığı sorunları böyle provokasyonlarla örtmeye çalıştığını belirttiği Ermenistan'ın diğer ülkeleri de bu işlere bulaştırmaya çalıştığını belirten İbrahimov, Azerbaycan'ın bunlara yeterli cevabı verdiğini, şimdiki provokasyonun çok daha büyük olduğunu, bu saldırının işgal altındaki topraklardan geldiğini, siviller arasında şehitleri olduğunu, bu açıdan cevaplarının çok net olduğunu, bütün cephe hattı boyunca Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Ermenistan'a operasyon yaptığını bildirdi.

"Ermenistan diplomatik çözümden yana değil"

Diğer yandan, Ermenistan'ın hain saldırısını değerlendiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri hedef aldığını vurgulayarak Azerbaycan'ın sivillerin güvenliği için operasyonlarını hala devam ettirdiğini, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin büyük başarı gösterdiğini, stratejik üstünlüğü olan beldelerin işgalden kurtarıldığını, Azerbaycan'ın amacının Azerbaycan topraklarındaki nihai işgalden kurtulması olduğunu bildirdi ve Ermenistan'ın diplomatik çözümden yana olmadığını söyledi.