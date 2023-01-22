  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan'dan tepki: Bir an önce teslim edin
Dünya

Azerbaycan'dan tepki: Bir an önce teslim edin

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı. Bakanlığın açıklamasında, "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan bu alçakça hakareti şiddetle kınıyoruz. İsveç hükümetine bu nefret suçunun faillerini bir an önce adalete teslim etmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 19:13:00 -
Azerbaycan'dan tepki: Bir an önce teslim edin

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının nefret suçu olduğu ve ifade özgürlüğü ile bağdaştırılamayacağı belirtildi.

Paylaşımda, "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan bu alçakça hakareti şiddetle kınıyoruz. İsveç hükümetine bu nefret suçunun faillerini bir an önce adalete teslim etmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler çığ gibi! Ömer Çelik çağrı yaptı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler çığ gibi! Ömer Çelik çağrı yaptı

Siyaset

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler çığ gibi! Ömer Çelik çağrı yaptı

Ermeni Vakıflar Birliği'nden İsveç'teki alçak saldırıya tepki: Şiddetle kınıyoruz
Ermeni Vakıflar Birliği'nden İsveç'teki alçak saldırıya tepki: Şiddetle kınıyoruz

Aktüel

Ermeni Vakıflar Birliği'nden İsveç'teki alçak saldırıya tepki: Şiddetle kınıyoruz

İsveç, eylemi yapanları bulup yargılamalı
İsveç, eylemi yapanları bulup yargılamalı

Dünya

İsveç, eylemi yapanları bulup yargılamalı

Akıncılar Hareketi'nden İsveç'teki hadsizlikten sonra İslami STK'lara çağrı!
Akıncılar Hareketi'nden İsveç'teki hadsizlikten sonra İslami STK'lara çağrı!

Gündem

Akıncılar Hareketi'nden İsveç'teki hadsizlikten sonra İslami STK'lara çağrı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23