  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Azerbaycan’dan sevindiren haber

Dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs, kardeş ülke Azerbaycan’da düşüşe geçti.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 14:57:00 -
Azerbaycan’dan sevindiren haber

Azerbaycan Bakanlar Kurulu bünyesinde faaliyetini sürdüren Koronavirüs Operasyon Karargahı, ülkede son 24 saat içinde 105 yeni koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğünü açıkladı. Aynı zamanda 5 kişinin korona nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Azerbaycan’da koronavirüs vaka sayılarında düşüş gözlemlenirken, 360 kişininse iyileştiği ve taburcu edildiği bildirildi.

Ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 33 bin 481’e yükseldi. Ölenlerin sayısı ise 488 oldu. Toplam 30 bin 56 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Azerbaycan'da şu ana kadar yapılan koronavirüs test sayısı ise 779 bin 508 olarak açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Mısıoğlu, korkunç hazırlığı böyle anlatmış
Gündem

Kadir Mısıoğlu, korkunç hazırlığı böyle anlatmış

Tarih Araştırmacısı ve Yazar Kadir Mısıroğlu, ABD'nin Çin'in nüfusunu kırmak için mikrop harbi hazırlığında olduğunu duyurmuştu. ..
Yeditepe Üniversitesi
Eğitim

Yeditepe Üniversitesi

70 ülkede 700’den fazla Erasmus ve Exchange anlaşması ile vakıf üniversiteleri içinde en fazla yabancı öğrenci değişimi yapan üniversitelerd..
Beyrut’tan dehşete düşüren haber! Tam 60 kişi...
Dünya

Beyrut’tan dehşete düşüren haber! Tam 60 kişi...

Lübnan’da onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlama sonra, başken Beyrut’ta halen 60 kişinin kayıp olduğu belirtildi...
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı