Azerbaycan’dan sevindiren haber

Azerbaycan Bakanlar Kurulu bünyesinde faaliyetini sürdüren Koronavirüs Operasyon Karargahı, ülkede son 24 saat içinde 105 yeni koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğünü açıkladı. Aynı zamanda 5 kişinin korona nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Azerbaycan’da koronavirüs vaka sayılarında düşüş gözlemlenirken, 360 kişininse iyileştiği ve taburcu edildiği bildirildi.

Ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 33 bin 481’e yükseldi. Ölenlerin sayısı ise 488 oldu. Toplam 30 bin 56 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Azerbaycan'da şu ana kadar yapılan koronavirüs test sayısı ise 779 bin 508 olarak açıklandı.