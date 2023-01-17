Azerbaycan'dan Rusya'ya: İddialar asılsız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, telefon görüşmesinde, Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri ile aktivistlerin Laçın Koridoru'ndaki maden protestolarını ele aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ve Bayramov'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Bayramov, geçici olarak Rus güçlerinin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesini protesto etmenin Azerbaycan vatandaşlarının meşru hakkı olduğunu, protestocuların haklı taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Laçın Koridorunun Azerbaycan tarafından kapatıldığı, Azerbaycan topraklarında yaşayan Ermenilerin abluka altına alındığı ve insani kriz oluşturulduğu iddialarının asılsız olduğunu belirten Bayramov, yoldan her gün Rus güçlerin, Uluslararası Kızılhaç Komitesine ait onlarca aracın ve Ermenilere ait ambulansların geçmesinin, Ermenistan'ın iddialarını çürüttüğünü kaydetti.

Bayramov, kendilerini Azerbaycan topraklarında yaşayan Ermenilerin "temsilcisi" olarak tanıtan kişilerin, halkın yolu kullanmasına engel olarak yapay "abluka" ve "insani kriz" izlenimi yaratmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.