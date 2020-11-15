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Gündem Azerbaycan'dan Moskova'ya yalanlama!
Gündem

Azerbaycan'dan Moskova'ya yalanlama!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Moskova Büyükelçisi Polad Bülbüloğlu’nun geri çağrıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 12:09:00 - 2020-11-15 12:09:42
Azerbaycan'dan Moskova'ya yalanlama!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Azerbaycan Moskova Büyükelçisi Polad Bülbüloğlu’nun geri çağrıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Herhangi bir ülkedeki diplomatik temsilcilerin atanma ve geri çağrılma yetkisinin devlet başkanının yetkisi dahilinde olduğu hatırlatılan açıklamada, bu konuda yayılan tüm bilgilerin sadece resmi verilere dayalı olması gerektiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

9 Kasım’da Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler, Ermenistan'ın Yeraş yerleşim birimi yakınlarında Rusya'ya ait bir Mi-24 helikopterini düşürmüştü. Olayda iki Rus pilot hayatını kaybetmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak özür dilemiş ve sorumluların cezalandırılacağı sözü vermişti.

Azerbaycan Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bülbüloğlu'nun, Ermenistan-Azerbaycan sınırında düşürülen Rus Mi-24 savaş helikopteri hakkındaki "Savaş savaştır, her şey olabiliyor" ifadeleriyle ilgili açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Bu büyük bir hata. Eğer Rusya, ‘savaş savaştır’ ilkesini uygulasaydı yanıt yıkıcı olurdu. Moskova ise Bakü’nün suç itirafını ve özrünü kabul etti" denilmişti.

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Yorumlar

Lâedrî 61

Aliyev Efendi, Rusya'nın kucağına oturdu. Bundan sonra ancak tekzip yapar.
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