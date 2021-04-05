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Dünya Azerbaycan'dan flaş karar! İki general tutuklandı
Dünya

Azerbaycan'dan flaş karar! İki general tutuklandı

Azerbaycan'da Milli Güvenlik Bakanlığından iki generalin tutuklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 20:20:00 -
Azerbaycan'dan flaş karar! İki general tutuklandı

Azerbaycan'da Milli Güvenlik Bakanlığından iki generalin tutuklandığı duyuruldu.

Azerbaycan eski Bakan Eldar Mahmudov'a yakın generaller Nizami Shirinov ve Movlam Shikhaliyev, kolluk kuvvetlerince tutuklandı.

Her iki general de dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklanan N. Shirinov'un Milli Güvenlik Bakanlığı Askeri Karşı İstihbarat Dairesi başkanı ve M. Shikhaliyev ise Ana Soruşturma Dairesi başkanı olduğu bildirildi.

Kaynak: star.com.tr

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Yorumlar

Abdulcabbar

Aaaaa, ordada mı hainler var!,,
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