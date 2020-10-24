Azerbaycan'dan flaş çıkış: Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür

Azerbaycan Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev A Haber ekranlarına özel açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'ın sivilleri öldürerek Azerbaycan'ın kentlerine saldırdığını belirten Hacıyev, bugün iki çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Şu ana kadar yaşanan çatışmalarda 64 can kaybı yaşadıklarını söyleyen Hikmet Hacıyev, ölenlerin arasında çocukların da olduğunu duyurdu.

30 yıldır çifte standartlarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Hacıyev, Hocalı Katliamı'nı bu konuda örnek verdi. Uluslararası hukukun barbarca bozulmasına rağmen BM'nin konuya ilişkin herhangi bir yaptırımda bulunmadığını da sözlerine ekledi.

PKK taktikleriyle bize saldırdılar

Ağustos sonunda Ermenistan'ın Irak'takı PKK'lı teröristlerle temasta bulunduğu açıklayan Hacıyev, Ermenistan'ın PKK'nın taktiklerini kullandığı da belirtti. Ayrıca PKK'lı teröristlerin Ermenistan ordusuna katılıp Azerbaycan'a karşı savaştığını da ifade eden Hikmet Hacıyev, PKK'lı teröristlerin ön cephelere sürüldüğünü söyledi.

Ermenistan sivil uçaklarla silah taşıyor

Hacıyev açıklamalarının devamında Ermenistan'ın sivil uçakların içine silah yükleyip bunları ülkeye soktuğunu da açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, her zaman müzakareye açık olduklarını da belirtti. ABD'de gerçekleşecek müzakerelerin çatışmalar noktasında kilit öneme sahip olduğunu vurgulayan Hacıyev, problemlerin kökünden halledilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür

Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a Azerbaycan'ın yanında durdukları için teşekkür eden Hacıyev, "Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür" ifadelerini kullandı.