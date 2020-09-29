  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Azerbaycan'dan flaş açıklama! Karabağ'daki Ermeni askeri birliği yok edildi
Gündem

Azerbaycan'dan flaş açıklama! Karabağ'daki Ermeni askeri birliği yok edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun Hocavend bölgesinde konuşlanmış Ermenistan silahlı kuvvetlerinin üçüncü Hocavend motorlu tüfek alayını imha ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:51:00 -
Azerbaycan'dan flaş açıklama! Karabağ'daki Ermeni askeri birliği yok edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocavand'da Ermeni askeri birliği yok edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın servisi şefi Albay Vagif Dargahlı, Azertak'a, "Azerbaycan ordusunun saldırıları sonucunda Hocavend bölgesinde konuşlanmış Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 3. Hocavend motorlu tüfek alayı imha edildi. Sonuç olarak Ermeni tarafı ağır kayıplar verdi; Alay tamamen yenilgiye uğradı" dedi. 

Ermeni ordusunun komutanlığının, ölü ve yaralıların tahliyesi için herkesi araç teslim etmeye çağırdığını sözlerine ekledi.

Pazar günü erken saatlerde Ermeni güçlerinin Azerbaycan'ın sivil yerleşimlerini ve askeri mevzilerini hedef alarak can kayıplarına yol açmasıyla sınır çatışmaları çıktı.

O zamandan beri, Türkiye'nin Azerbaycan ile sıkı bir şekilde bulunmasıyla gerginlikler tırmanmaya devam etti.

Avrupa Birliği, Rusya ve NATO, diğerlerinin yanı sıra, sınır boyunca çatışmaları derhal durdurmaya çağırdı.

Azerbaycan'ın bir parçası olarak uluslararası alanda tanınan Dağlık Karabağ bölgesi, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından çatışmaların patlak vermesinden bu yana Ermeni ayrılıkçılar tarafından kontrol ediliyor.

1994 yılında ateşkes kabul edilmesine rağmen, Azerbaycan ve Ermenistan hala düzenli olarak birbirlerini Dağlık Karabağ çevresinde ve Azerbaycan-Ermenistan sınırı boyunca saldırılarla suçlamaktadır.

Dört Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BM Güvenlik Konseyi) ve iki BM Genel Kurulu (UNGA) kararı ve Ermenistan işgal güçlerinin Dağlık Karabağ'dan ve Azerbaycan'ın işgal altındaki diğer yedi bölgesinden çekilmesini talep eden uluslararası kuruluşların sayısız çağrısı var.

Ermenistan ve Dağlık Karabağ Pazar günü sıkıyönetim ilan edip ordularını seferber ederken, Azerbaycan büyük şehirlerde sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı koydu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan’a destek veren ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler açıklandı
Dünya

Azerbaycan’a destek veren ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler açıklandı

Azerbaycan'a Ermenistan karşısında destek veren ülkeler ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler belli oldu.
Ermenistan tam topuk! Bu mühimmat ayarlarıyla oynadı
Dünya

Ermenistan tam topuk! Bu mühimmat ayarlarıyla oynadı

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında gerilim devam ederken değişik bir mühimmatın videosu paylaşıldı. Mühimmatın Ermeni askerlerin psikoloji..
Ali Babacan'dan 'pes' dedirten HDP hamlesi
Siyaset

Ali Babacan'dan 'pes' dedirten HDP hamlesi

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla aradı. Babacan'ın gözaltına alınan HDP'liler hakkında bilgi a..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay