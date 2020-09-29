Azerbaycan'dan flaş açıklama! Karabağ'daki Ermeni askeri birliği yok edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocavand'da Ermeni askeri birliği yok edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın servisi şefi Albay Vagif Dargahlı, Azertak'a, "Azerbaycan ordusunun saldırıları sonucunda Hocavend bölgesinde konuşlanmış Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 3. Hocavend motorlu tüfek alayı imha edildi. Sonuç olarak Ermeni tarafı ağır kayıplar verdi; Alay tamamen yenilgiye uğradı" dedi.

Ermeni ordusunun komutanlığının, ölü ve yaralıların tahliyesi için herkesi araç teslim etmeye çağırdığını sözlerine ekledi.

Pazar günü erken saatlerde Ermeni güçlerinin Azerbaycan'ın sivil yerleşimlerini ve askeri mevzilerini hedef alarak can kayıplarına yol açmasıyla sınır çatışmaları çıktı.

O zamandan beri, Türkiye'nin Azerbaycan ile sıkı bir şekilde bulunmasıyla gerginlikler tırmanmaya devam etti.

Avrupa Birliği, Rusya ve NATO, diğerlerinin yanı sıra, sınır boyunca çatışmaları derhal durdurmaya çağırdı.

Azerbaycan'ın bir parçası olarak uluslararası alanda tanınan Dağlık Karabağ bölgesi, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından çatışmaların patlak vermesinden bu yana Ermeni ayrılıkçılar tarafından kontrol ediliyor.

1994 yılında ateşkes kabul edilmesine rağmen, Azerbaycan ve Ermenistan hala düzenli olarak birbirlerini Dağlık Karabağ çevresinde ve Azerbaycan-Ermenistan sınırı boyunca saldırılarla suçlamaktadır.

Dört Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BM Güvenlik Konseyi) ve iki BM Genel Kurulu (UNGA) kararı ve Ermenistan işgal güçlerinin Dağlık Karabağ'dan ve Azerbaycan'ın işgal altındaki diğer yedi bölgesinden çekilmesini talep eden uluslararası kuruluşların sayısız çağrısı var.

Ermenistan ve Dağlık Karabağ Pazar günü sıkıyönetim ilan edip ordularını seferber ederken, Azerbaycan büyük şehirlerde sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı koydu.