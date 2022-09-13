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Dünya Azerbaycan'dan flaş açıklama: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor
Dünya

Azerbaycan'dan flaş açıklama: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Laçın'daki Azerbaycan ordusuna ait mevzilere, Ermenistan ordusu tarafından top ateşi açıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 18:38:00 -
Azerbaycan'dan flaş açıklama: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor

Bakanlığın açıklamasında, "Ateşkese rağmen saat 16.55'te Karakilise ilinin Vağudi köyündeki Ermeni mevzilerinden Laçın ilinin Ahmetli köyündeki Azerbaycan mevzilerine top ateşi açıldı. Azerbaycan birlikleri de misillemede bulundu" denildi.

Açıklamada, "09.00'dan itibaren ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenistan, sınır boyunca top ve diğer ağır silahları kullanarak ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ediyor" ifadesi kullanıldı.

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