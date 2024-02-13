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Gündem Azerbaycan'dan Ermenistan’ın provokasyonuna karşılık "intikam operasyonu!" Ermeniler ciddi kayıplar verdi
Gündem

Azerbaycan'dan Ermenistan’ın provokasyonuna karşılık "intikam operasyonu!" Ermeniler ciddi kayıplar verdi

Yeniakit Publisher
2024-02-13 12:02:00 -
Azerbaycan'dan Ermenistan’ın provokasyonuna karşılık "intikam operasyonu!" Ermeniler ciddi kayıplar verdi

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, Ermenistan’ın sınırda açtığı ateş sonucu 1 Azerbaycan askerinin yaralanmasının ardından "intikam operasyonu" gerçekleştirdi. Operasyonda Azerbaycan'a ateş açılan Ermenistan ordusuna ait askeri karakolun imha edildiği, Ermeni tarafının ciddi kayıplar verdiği açıklandı.

Ermenistan’ın dün gerçekleştirdiği provokasyona Azerbaycan’dan cevap gecikmedi. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırda açtığı ateş sonucu 1 Azerbaycan askerinin yaralanmasına karşılık "intikam operasyonu" gerçekleştirildiği duyuruldu.

Operasyonda Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Kapan iline bağlı Nerkin-And yerleşim yeri yakınlarından Azerbaycan askerlerine ateş açılan askeri karakolun tamamen imha edildiği, muharebe mevzilerinin susturulduğu ve imha edilen askeri karakolun personeli arasında ciddi kayıpların olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan tarafının Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki durumu gerginleştirmeye yönelik her provokasyonuna bundan sonra daha ciddi ve kararlı tedbirlerle karşılık verileceği ve yaşanan provokasyonda sorumluluğun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetiminde olduğu vurgulandı.

Öte yandan, dün Ermenistan'dan açılan ateş sonucu sınırda nöbet tutan bir Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

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