Azerbaycan'dan Ermenistan'a gözdağı

YENİ AKİT/ ANKARA

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesiyle başlayan gerginlik Azerbaycan ordusunun zaferi ile sonuçlanmıştı.

Ermenistan tarafının 10 Kasım Ateşkes Antlaşması’na tam olarak uymayıp, sınırda gerginlik artırmaya yönelik tacizlerine devam ederken Azerbaycan başlattığı kapsamlı tatbikatla Ermenistan’a mesaj vermeye devam ediyor. 20 Mayıs’a kadar devam edecek olan tatbikat, Ermenistan tarafına gözdağı vermek olarak değerlendirilirken, Dağlık Karabağ bölgesinden askeri birliklerini çekmeyen, mayın haritasını vermeyen Ermenistan tarafı antlaşmayı geciktirmeye çalışıyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile sınır ihtilafı nedeniyle yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını duyurdu ve Rusya lideri Putin'den askeri destek de dahil olmak üzere yardım istediğini açıkladı. Azerbaycan tarafı Ermenistan’ın bu tutumuna karşı hem siyasi hem de askeri olarak gereken mesajları vermeye devam ediyor. Rusya, Ermenistan ve bölge ülkelerinin yakından takip ettiği Azerbaycan bu tatbikatında askerlerine, terörle mücadele ve yasadışı gruplar ile mücadele eğitimi de veriyor.