Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentinde sivilleri vurması sonrası Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait S-300 bataryasını üçüncü kez vurduğu görüntüleri paylaştı.
Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında ölen sivillerin sayısının 12'ye yükseldiğini 40 yaralı olduğunu bildirdi. Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine attığı füzelerin Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği bildirildi.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait S-300 bataryasını üçüncü kez vurduğu anlar Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.