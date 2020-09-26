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Medya Azerbaycan’dan Diriliş Ertuğrul bombası
Medya

Azerbaycan’dan Diriliş Ertuğrul bombası

Türkiye'de yayınlandığı dönemde büyük beğeni alan ve dünyada da takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisi, Azerbaycan Devlet Televizyonunda yayınlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:47:00 -
Azerbaycan’dan Diriliş Ertuğrul bombası

Türkiye'de yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisi kardeş ülke Azerbaycan'da da yayınlanacak.

Heyecanlandıran gelişmeyi Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) duyurdu.

Açıklamada; Diriliş Ertuğrul dizisinin yayın lisansının alındığı ifade edildi.

150 bölümlük Diriliş Ertuğrul'un dublaj ve montaj çalışmalarına başlanıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada; çalışmalar tamamlandıktan sonra dizinin hatta içi 5 gün Azerbaycanlılar ile buluşacağı duyuruldu.

5 sezon boyunca zirvede yer aldı

Türkiye'de ilk bölümü 10 Aralık 2014 yayılanan dizi, 29 Mayıs 2019 tarihindeki son bölümüyle final yapmıştı.

Diriliş Ertuğrul, Türkiye'de yayınladığı 5 sezon boyunca reytingleri alt üst etmişti. 

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