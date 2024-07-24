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Dünya Azerbaycan'dan AB'nin Ermenistan yardımına tepki
Dünya

Azerbaycan'dan AB'nin Ermenistan yardımına tepki

Yeniakit Publisher
2024-07-24 14:50:00 -
Azerbaycan'dan AB'nin Ermenistan yardımına tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, "AB, bölgede askeri yığınak ve militarizasyon politikasına katkı sağlayan bu tür adımlara son vermeli." dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, "AB, bölgede askeri yığınak ve militarizasyon politikasına katkı sağlayan bu tür adımlara son vermeli." dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, yaptığı açıklamada, AB'nin bu kararının "tek taraflı ve önyargılı olduğunu", bu tür eylemlerin bölge ülkelerini ayrıştırma politikasının bir tezahürü olduğunu belirtti.

Hacızade, şunları kaydetti:

"Fransa'nın Ermenistan'a 'Bastion' tipi zırhlı personel taşıyıcı ve 'Caesar' kundağı motorlu topçu sistemleri tedarik edilmesi için attığı adımların ardından AB'nin Ermenistan'a askeri yardım gönderme kararı bölgede gerginliği arttırmaya hizmet eden hatalı ve tehlikeli bir adımdır. Ermenistan'a yapılan söz konusu askeri yardım ve gelecekte bu desteğin arttırılması çağrıları, Azerbaycan topraklarının bir kısmını yaklaşık 30 yıldır işgal altında tutan ve halen toprak bütünlüğümüze yönelik iddialarından vazgeçmeyen bir ülke olarak Ermenistan'ın askeri yığınağına ve bölgedeki yıkıcı faaliyetlerine hizmet edecektir."

AB'nin kararına şiddetle itiraz ettiklerini bildiren Hacızade, sağlanacak yardımlara ilişkin şeffaf bilgilendirme talep ettiklerini aktardı.

Hacızade, "AB, bölgede askeri yığınak ve militarizasyon politikasına katkı sağlayan bu tür adımlara son vermeli ve bölgede barış ve işbirliğinden başka bir alternatif olmadığını kabul etmelidir. Aksi takdirde AB de olası istikrarsızlaştırıcı provokasyonlarda Ermenistan'la birlikte sorumluluğu paylaşacaktır." ifadelerini kullandı.
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