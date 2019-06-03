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Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi

Azerbaycan, uçuş güvenliği problemleri ve kazalarla gündeme gelen Boeing'den alınacak olan 10 adet 737 Max tipi uçak için anlaşma iptali kararı aldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 18:12
Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi

Amerikan Boeing firması, uçuş güvenliği problemleri ve kazalarla gündeme gelen 737 Max 8 tipi uçağı nedeniyle gündemden düşmüyor. Azerbaycan Havayolları (AZAL) Sözcüsü Pasha Kesaminsy, Boeing'den alınacak 10 adet 737 Max tipi uçak için anlaşma iptali kararı aldıklarını açıkladı.

Azerbaycan Havayolları (AZAL), Boeing ile imzaladığı 1 milyar dolarlık kontratı iptal etti. Boeing firması, uçuş güvenliği problemleri ve kazalarla gündeme gelen 737 Max 8 tipi uçağı nedeniyle gündemden düşmüyor.

Azerbaycan Havayolları (AZAL) Sözcüsü Pasha Kesaminsy, Boeing'den alınacak 10 adet 737 Max tipi uçak için anlaşma iptali kararı aldıklarını açıkladı.
Kesaminy, kararın güvenlik gerekçesiyle alındığını söyledi.

Neler yaşandı?

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı ise, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Her iki kazada da uçakların, kalkıştan sonraki 6 ila 12 dakika gibi kısa süre içinde yaşadıkları irtifa sorunlarının ardından düşmesi dikkat çekmişti.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 18:12
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