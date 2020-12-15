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Aktüel Azerbaycan'dan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına kınama
Aktüel

Azerbaycan'dan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına kınama

Yeniakit Publisher
2020-12-15 00:12:19 -
Azerbaycan'dan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına kınama

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yaptırım kararını kınıyor ve Türkiye aleyhine bu adımı çifte standart uygulaması olarak görüyoruz." ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin bu konuyu diyalog ve diplomasi yoluyla çözme önerisine ABD'nin yanıt vermemesinin "talihsiz bir durum" olduğu belirtilen açıklamada, Azerbaycan'ın her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yanında yer aldığı, uluslararası hukuk ve adalete dayalı konumunu desteklediği ifade edildi.

Bakanlık, Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren bu sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için acil adımlar atılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki göstermiş ve kararı "kabul edilemez", "haksızlık" ve "hukuka aykırılığın bir göstergesi" şeklinde nitelendirmişti.


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