Azerbaycan’da son 24 saatte koronadan 5 kişi daha hayatını kaybetti

Azerbaycan’da son 24 saatte korona virüs salgını nedeni ile 5 kişi daha hayatını kaybetti.

Korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. Azerbaycan’da son 24 saatte 5 kişi daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 168 kişide daha Covid-19 tespit edildiği ve 5 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Karargah, 80 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı. Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 5 bin 662’ye, toplam can kaybı ise 68’e ulaştı.

Azerbaycan’da 3 bin 508 kişi virüsü yenerek taburcu olurken, ülkede bugüne kadar 300 binden fazla korona virüs testi yapıldı.