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Aktüel

Azerbaycan’da son 24 saatte koronadan 5 kişi daha hayatını kaybetti

Azerbaycan’da son 24 saatte korona virüs salgını nedeni ile 5 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 18:11:35 -
Azerbaycan’da son 24 saatte koronadan 5 kişi daha hayatını kaybetti

Azerbaycan’da son 24 saatte korona virüs salgını nedeni ile 5 kişi daha hayatını kaybetti.


Korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. Azerbaycan’da son 24 saatte 5 kişi daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 168 kişide daha Covid-19 tespit edildiği ve 5 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Karargah, 80 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı. Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 5 bin 662’ye, toplam can kaybı ise 68’e ulaştı.


Azerbaycan’da 3 bin 508 kişi virüsü yenerek taburcu olurken, ülkede bugüne kadar 300 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

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