  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Azerbaycan'da sokağa dökülen halk savaş istiyor

Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz’a yönelik saldırılarına Azerbaycan Türkleri büyük tepki gösterdi. Sokağa dökülen onbinlerce kişi hükümetten seferberlik ve savaş ilanı talep etti. Azeriler Bakü’de geceyi Milli Meclis’in önünde geçirdi, ülkenin hemen her ilinde de ellerinde bayraklarla kortejler oluşturarak “Karabağ bizimdir bizim kalacak” sloganları attı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 07:26:00 - 2020-07-16 07:44:31
Azerbaycan'da sokağa dökülen halk savaş istiyor

Azerbaycan'daki siyasi partilerin tümü Ulusal Dayanışma Bildirisi imzalayarak Ermenistan'a ültimatom verdi. Bildiride, “Halkımızı dayanışma göstermeye ve her an anavatanımıza ulaşan kanlı Ermeni ellerini kesin bir şekilde kesmeye hazır olmaya çağırıyoruz. Muhteşem bir tarihe sahip olan ordumuzla gurur duyuyoruz” denildi.

Birileri Rusya’yı çağırıyor

Uluslararası Avrasya Basın Vakfı (IEPF) Başkanı Karabağlı Umud Mirzayev, Yeni Şafak’a yaptığı değerlendirmede, tırmanan gerginlikle asıl hedeflenen şeyin ‘bölgeye Rus müdahalesini sağlamak’ olduğunu dile getirdi. Mirzayev şunları söyledi: “Topraklarımız işgal altında, 1 milyon 200 bin kadar sürgün insan var. Ailem de ben de bu çileyi çektik. Tovuz bölgesi Karabağ topraklarından oldukça uzakta, Ermenistan’la sınırı olan bölgelerden biri. Ermeniler keskin nişancı tüfekleriyle sivilleri hedef aldı. Tovuz’daki olay çok ciddi. Askerlerimizi, generalimizi kaybettik. Ermenistan tarafına büyük zararlar verdik. Gerginliğin tırmandırılmasıyla Rusya’nın bölgeye müdahalesi isteniyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kenan kara

ermenıler erkekmiki..
  • Yanıtla

Normalde Azarbaycan imha eder onları, ama...

İran' ın da ermenistan' a yardım etme çabanızdan şüpheniz olmasın; nerede ibnelik orada İran.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı