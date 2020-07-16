Azerbaycan'da sokağa dökülen halk savaş istiyor

Azerbaycan'daki siyasi partilerin tümü Ulusal Dayanışma Bildirisi imzalayarak Ermenistan'a ültimatom verdi. Bildiride, “Halkımızı dayanışma göstermeye ve her an anavatanımıza ulaşan kanlı Ermeni ellerini kesin bir şekilde kesmeye hazır olmaya çağırıyoruz. Muhteşem bir tarihe sahip olan ordumuzla gurur duyuyoruz” denildi.

Birileri Rusya’yı çağırıyor

Uluslararası Avrasya Basın Vakfı (IEPF) Başkanı Karabağlı Umud Mirzayev, Yeni Şafak’a yaptığı değerlendirmede, tırmanan gerginlikle asıl hedeflenen şeyin ‘bölgeye Rus müdahalesini sağlamak’ olduğunu dile getirdi. Mirzayev şunları söyledi: “Topraklarımız işgal altında, 1 milyon 200 bin kadar sürgün insan var. Ailem de ben de bu çileyi çektik. Tovuz bölgesi Karabağ topraklarından oldukça uzakta, Ermenistan’la sınırı olan bölgelerden biri. Ermeniler keskin nişancı tüfekleriyle sivilleri hedef aldı. Tovuz’daki olay çok ciddi. Askerlerimizi, generalimizi kaybettik. Ermenistan tarafına büyük zararlar verdik. Gerginliğin tırmandırılmasıyla Rusya’nın bölgeye müdahalesi isteniyor.”