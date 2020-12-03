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Aktüel Azerbaycan'da şehitler yarın saygı duruşuyla anılacak
Aktüel

Azerbaycan'da şehitler yarın saygı duruşuyla anılacak

Bakü'de Vatan Savaşı Anıtı ve Zafer Müzesi kurulacak

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:54:01 -
Azerbaycan'da şehitler yarın saygı duruşuyla anılacak

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, topraklarını işgalden kurtarmak için yürütülen operasyonda şehit düşen Azerbaycan askerlerinin yarın saygı duruşuyla anılması yönünde karar aldı.

Aliyev'in imzaladığı kararda, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü için canlarını feda eden Vatan Savaşı şehitlerinin anısı, 4 Aralık saat 12. 00'de saygı duruşu ile anılacak." ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaşta 2 bin 783 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu açıklamıştı.

- Bakü'de Vatan Savaşı Anıtı ve Zafer Müzesi kurulacak

Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca Bakü'de Vatan Savaşı Anıtı ve Zafer Müzesi'nin oluşturulması yönünde karar aldı.

Aliyev, Azerbaycan askerlerinin benzersiz kahramanlıklarını ve büyük tarihi zaferini göstermek, şehitlerin anısını yaşatmak için kurulacak Vatan Savaşı Anıtı ve Zafer Müzesi'nin yerinin belirlenmesi ve projelendirilmesi için Kültür Bakanlığı ve Bakü Valiliğine talimat verdi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den, 1 Aralık'ta ise Laçın'dan çekilmişti.


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