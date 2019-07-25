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Azerbaycan'da savaş uçağı düştü!

Azerbaycan'da eğitim uçuşu için havalanan MiG-29 savaş uçağı düştü.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:05
Azerbaycan'da savaş uçağı düştü!

Azerbaycan'da eğitim uçuşu için havalanan MiG-29 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı uçağın dün yerel saatle 22.00'da radardan kaybolduğu belirtildi.

Eğitim uçuşu gerçekleştiren uçağın Hazar Denizi'ne düştüğünün tahmin edildiği, uçağın pilotu için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:05
  1. Azerbaycan
  2. eğitim uçuşu
  3. MiG-29 savaş uçağı
  4. Azerbaycan Savunma Bakanlığı
  5. Azerbaycan Hava Kuvvetleri
  6. Hazar Denizi

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