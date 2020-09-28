Azerbaycan'da 'savaş hali' ilan edildi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, ülkede ilan edilen "savaş hali"nin başkent Bakü dahil 19 il ve ilçede uygulanacağını bildirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müsteşarı Hikmet Hacıyev, 28 Eylül'de Bakü, Gence, Sumqayit, Yevlah, Mingeçevir, Naftalan ve Abşeron, Gabriel, Fuzuli, Beyleqan, Ağdam, Terter, Göygöl, Daskhev'de "savaş halinin" başlayacağını söyledi. , Gedebey, Tovuz. Şemkir, Qazah ve Ağstafa ilçelerinde de geçerli olacağı belirtildi.
"Savaş hali" döneminde 21.00-06.00 arası sokaklara çıkmak izne tabi olacak.
Sabah, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşimlerine ateş açmasıyla Ermenistan-Azerbaycan cephesinde çatışmalar çıktı.
Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı ve bazı yerleşim yerlerini işgalden kurtardı.