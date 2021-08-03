  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bayraktar AKINCI, "Yeşil Vatan'ı" takip ediyor
TOMA'lar alevlere karşı mücadele ediyor!
Azerbaycan'da, polisi darbeden milletvekili tutuklandı
Yakan alçaklara lanet olsun! Isparta'daki Çandır köyünde söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Dünya Azerbaycan'da, polisi darbeden milletvekili tutuklandı
Dünya

Azerbaycan'da, polisi darbeden milletvekili tutuklandı

Azerbaycan'da, polis memurunu darbettiği için dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Eldeniz Selimov çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 19:24:00 -
Azerbaycan'da, polisi darbeden milletvekili tutuklandı

Azerbaycan'da, hakkında bir polis memurunu darbetmek suçlamasıyla açılan soruşturma nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Eldeniz Selimov tutuklandı.

Azerbaycan Milli Meclisinin olağanüstü toplantısında, 98 "Evet" ile dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Selimov, önce gözaltına alındı, daha sonra hakim karşısına çıkartıldı. Mahkeme, Selimov'un tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Selimov ile bir polis memur arasında 29 Temmuz'da lokantada tartışma çıkmış, Selimov, polis memurunu darbetmişti.

Polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantina tedbirleri gereği saat 24.00'de kapatılması gereken lokantaya gelerek uyarıda bulunmuştu. Lokantada bulunan Selimov, milletvekilliğini gerekçe göstererek polisin uyarısını hiçe saymış, mekanı terk etmemişti. Selimov, uyarılarını sürdüren polis memurlarından birine şiddet uygulamıştı.

Darbedilen memurun şikayeti üzerine, hakkında soruşturma başlatılan Selimov, mensubu olduğu iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisinden ihraç edilmişti.

Azerbaycan Milli Meclisi, olağanüstü toplantı gerçekleştirerek, Selimov'un dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay