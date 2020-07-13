Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği saldırı girişiminin önlendiği belirtildi.

Azerbaycan'da neler oluyor? | Azerbaycan-Ermenistan arasında neden çatışma çıktı?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, “Tüm dünya Kovid-19'la savaşırken, Ermenistan böyle bir saldırı ve provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'ın, sürekli ateşkesi ihlal etmesi ve bugünkü saldırı, Erivan yönetiminin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kovid-19 nedeniyle küresel ateşkes çağrısına verdiği desteğin ikiyüzlülükten başka bir şey olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Uluslararası toplumu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve iki ülke sınırındaki provokatif eylemlerini şiddetle kınamaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Şehit haberi geldi

13 Temmuz Pazartesi günü Azerbaycan-Ermenistan sınırında süren çatışmada Azerbaycan ordusundan bir üsteğmen şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırın Tovuz bölgesinde dün başlayan çatışmaların gece devam ettiği bildirildi.

Çatışmada Azerbaycan ordusundan bir üsteğmenin şehit olduğu belirtildi.

Azerbaycan ordusunun gece boyunca top, havan ve tank ateşiyle Ermenistan ordusuna ait mevzileri, topçu bataryalarını ve araçları imha ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Ermenistan tarafının can kayıplarıyla ilgili bilgileri gizlediği kaydedildi. Durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu, düşmana karşı cezai tedbirlerin hayata geçirildiği belirtildi.

Bakanlık, Ermenistan ordusuna ait bir mevziye gerçekleştirilen saldırının drone ile çekilmiş görüntüsünü paylaştı.

Ermenistan ordusu dün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 3 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan’ın saldırgan milliyetçilik anlayışının yeni bir tezahürü olan bu eylemin Azerbaycan tarafından püskürtülmüş olmasının, saldırganlığın karşılıksız bırakılmayacağının somut bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Ermenistan’ın uluslararası toplumun dikkatini Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve çevresinde yıllardır sürdürdüğü hukuk dışı işgalden başka yerlere çekmek ve ihtilafa yeni boyutlar kazandırarak siyasi çözümün önünü tıkamak için başvurduğu bu teşebbüslerin sonuçsuz kalmaya mahkum olduğuna dikkat çekildi.

Ermeni tarafının bu tür tehlikeli taktiklerden vazgeçmesi, aklıselim davranması ve hukukun yolunu seçmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, kendi kapasitesini aşan emeller uğrunda maceraperestliğe soyunmanın, Ermenistan’ın muhakeme zaafını ortaya koyduğu ve bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeli oluşturduğu kaydedildi.

"Türkiye tüm imkanlarıyla Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir"

Açıklamada, Ermenistan’ın saldırganlığını örtme çabasının uluslararası camia tarafından da hiçbir şekilde kabul görmemesinin temenni edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitler için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarıyla Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir."