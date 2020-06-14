Azerbaycan’da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 957’ye yükseldi

Azerbaycan’da son 24 saatte 387 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 9 bin 957’ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 387 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 274 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da toplam vaka sayısı 9 bin 957’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 119’a yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 5 bin 583 oldu.

Öte yandan Azerbaycan’da şu ana kadar 381 bin 846 korona virüs testi yapıldı.