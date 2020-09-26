Azerbaycan'da korona vakalarında artış... İşte son rakamlar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünyada etkisini sürdürüyor. Devletler salgınla mücadele amacıyla aldığı tedbirlere rağmen Kovid-19 yayılmaya devam ediyor. Her ülke günlük koronavirüs bilançosunu kamuoyuyla paylaşırken, salgının bir türlü önüne geçilememesi tedirginliğe neden oluyor. Azerbaycan Koronavirüs Operasyon Karargahı da ülkedeki son gelişmeleri dünya kamuoyu ile paylaştı.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu’na bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Koronavirüs Operasyon Karargahı’nın açıklamasına göre, ülkede son 24 saat içinde 108 yeni Kovid-19 tanısı kondu. Koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Aynı zamanda, 131 hastanın şifa bularak taburcu edildiği de aktarıldı.

Azerbaycan Koronavirüs Operasyon Karargahı’nın açıkladığı son verilerle birlikte ülke genelinde toplam vaka sayısı 39 bin 895’e yükseldi. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 585 oldu.

İyileşerek tedavi gördükleri hastaneden taburcu edilenlerin sayısı ise 37 bin 523 olarak kaydedildi.

Azerbaycan’da yapılan toplam koronavirüs test sayısı ise 1 milyon 95 bin 543’e çıktı.