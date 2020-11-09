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Aktüel Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 93 sivil öldü, 407 kişi yaralandı
Aktüel

Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 93 sivil öldü, 407 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:03:06 -
Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 93 sivil öldü, 407 kişi yaralandı

BAKÜ (AA) - Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 93 sivil hayatını kaybetti, 407 sivil yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül-9 Kasım tarihlerinde Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 93 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 407 kişi yaralandı.

Açıklamada, Ermenistan'ın saldırılarında 3 bin 326 ev, 120 apartman ve 504 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

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